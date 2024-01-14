إعادة فتح الطريق بين بحنين وعراي بعد انقطاعها بسبب انجراف الصخور والوحول

انقطعت الطريق بالكامل بين بحنين وعراي في منطقة جزين، بسبب انجراف الصخور والوحول، وقد عملت فرق الأشغال في اتحاد بلديات جزين على اعادة فتحها.

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