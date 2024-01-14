حمية: نناشد السالكين الطرق الجبلية التقيد بارشادات القوى الامنية حفاظا على سلامتهم

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ "آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزاره الاشغال العامه والنقل تعمل ليل نهار، وبشكل متواصل على رفع الثلوج عن الطرق الجبلية".

ولفت إلى أنّ "وزارة الاشغال العامة والنقل تجدد مناشدتها المواطنين السالكين بآلياتهم على تلك الطرق ضرورة التقيّد بإرشادات وتوجيهات القوى الامنية، وذلك حفاظًا على سلامتهم".