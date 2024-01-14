بتـ.ر أعضاء وعمى وشلل.. موقع عبري: إصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بدء حرب غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "واللا" العبري بإصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقال الموقع إن إسرائيل "تستعد لاستقبال عدد كبير من جنودها المعاقين"، متابعا أنه وبعد مرور 100 يوم على الحرب، تم بالفعل الاعتراف بإصابة حوالي 4000 جندي بإعاقات.

وأشار إلى تقديرات ترجح أن هذا العدد "سيصل إلى نحو 30 ألفا"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وفي السياق ذاته، لفت الموقع إلى أن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر "قادت إسرائيل إلى حرب لم تشهدها سابقا من حيث عدد جرحى الجنود، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية."

وأضاف: "بفضل الرعاية المتفانية وعالية الجودة التي تقدمها فرق الإنقاذ والفرق الطبية، ينجو المصابون بجروح خطيرة".

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي "لا يقدم جميع بيانات وتفاصيل الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس".

وأكمل: "حاليا تم الاعتراف بحوالي 4000 جندي أصيبوا بإعاقة وفقا للتصنيف 3، وهذا يعني أنه يحق لهم الحصول على جميع العلاجات والحقوق التي يتمتع بها شخص معاق في الجيش الإسرائيلي دون أن يتم الاعتراف بهم رسميا على هذا النحو".

وأشار الموقع إلى أنه "يتم دفع رواتب للجنود المصابين وعلاجهم حتى دون الحاجة إلى إثبات أي شيء"، موضحا أن عملية إعادة تأهيلهم "ستبدأ في أقرب وقت لإعادتهم إلى الحياة".

ويقول عيدان كاليمان، رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي، في تصريحات للموقع، إنه "مقابل كل مختص علاج طبيعي عملنا معه، نطلب الآن أربعة لتلبية حجم الجرحى، والأمر نفسه بالنسبة لجميع المهن العلاجية الأخرى".

وأضاف كاليمان: "نحن بحاجة إلى مضاعفة قوتنا ثلاث مرات دفعة واحدة لصالح جنودنا، لقد كنت في النظام لمدة 30 عاما، لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا العدد من الجرحى وحالتهم خطيرة للغاية".

وأشار إلى وجود "العديد من الجرحى الذين بترت أطرافهم والذين أصيبوا بالعمى والشلل".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تجنيد 360 ألفا من جنود الاحتياط في الحرب الدائرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بينما بدأت العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وحتى الجمعة الماضي، بلغ عدد الضباط والجنود القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 520 بينهم 186 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة.

وفي اليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.