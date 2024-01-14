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فشل استخباراتي ودفاعي.. صحف إسرائيلية تهاجم سياسات الجيش الصهيوني بعدوان غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بما اسمته الفشل الاستخباراتي للجيش الصهيوني وفشل في الدفاع، عن كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وبحسب صحيفة سكاي نيوز، ، فقد غالطت رواية الاحتلال باقتناعه بأنه يعرف كل شيء ويفهم كل شيء وسيعرف كيف يتعامل مع كل شيء.

واعتبرت الصحيفة، أن كل هذا من سبيل الرؤية غير الحقيقية و بسبب الغطرسة في التفكير.

من جانبها ، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ، إن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية والبلد بأكمله يعاني من صدمة وطنية.

كما ذكر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ، أن خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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