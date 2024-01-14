"حزب الله": استهدفنا ‌موقع ‏بركة ريشا وتجمعًا ‏لجنود إسرائيليين بمحيط موقع حدب يارون

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الأحد 14-01-2024، موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

كذلك أعلن الحزب أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الأحد 14-01-2024، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏ ‏