التحكم المروري: قطع السير على طريق عام ضهر البيدر بسبب انهيار الاتربة

افادت غرفة التحكم المروري بقطع السير على طريق عام ضهر البيدر بسبب انهيار الاتربة. يذكر بان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف علي حمية اعلن أنّ "آليات وزارة الاشغال العامة والنقل تحرّكت فورًا لرفع الاتربة والصخور عن الطريق الدولي ضهر البيدر والتي جرفها السيل من الاعلى، والطريق سالكة الآن".

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