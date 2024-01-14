أعلنت مديرية التوجيف في قيادة الجيش أنه "بتاريخ 14 / 1 / 2024، على أثر ارتفاع منسوب المياه في النهر الكبير في الشمال ساهمت قوة من الجيش في أعمال الإغاثة وعملت بالاشتراك مع عناصر من الصليب الأحمر اللبناني على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في بلدة السماقية- عكار، بالإضافة إلى مشاركة الوحدات المنتشرة عملانياً في تقديم المساعدة للمواطنين المتضررين جراء السيول والفيضانات في مختلف المناطق اللبنانية".
وبدأ الجيش وفريق الصليب الاحمر في محافظة عكار، إدخال وتسليم الاغطية والخبز والماء لحوالي 340 عائلة سورية (1700 شخص من سكان 11 مخيما في خراج بلدة السماقية) تم اجلاؤها امس بمساعدة بلدية السماقية الى قاعة المسجد والمدرسة وسط البلدة، كذلك الامر لأهالي السماقية الذين كانت السيول اقتحمت منازلهم وخيمهم.
وستستمر عمليات توزيع المساعدات ظهر اليوم ايضا بالتنسيق مع البلدية. وتتابع غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار بإشراف المحافظ عماد اللبكي تفاصيل ومجريات الواقع الذي فرضته فيضانات الامطار الطوفانية. وتشارك 6 فرق من الصليب الاحمر، 23 متطوعا على الارض، 8 متطوعين في غرفة العمليات، 6 سيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إغاثة المواطنين جراء ارتفاع منسوب المياه في النهر الكبير بالشمال وتوزيع مساعدات في السماقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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