حمية: آليات وزارة الأشغال تحرّكت لرفع الأتربة والصخور عن طريق ضهر البيدر والطريق سالكة

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف علي حمية، أنّ "آليات وزارة الاشغال العامة والنقل تحرّكت فورًا لرفع الاتربة والصخور عن الطريق الدولي ضهر البيدر والتي جرفها السيل من الاعلى، والطريق سالكة الآن".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجديد"، عن انهيار جزء من جبل ترابي على أوتوستراد ضهر البيدر الدولي، مما أدى إلى إقفال الطريق.

ويأتي ذلك في وقت يشهد لبنان منخفضًا جويًا يتخلله أمطار غزيرة.