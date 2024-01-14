سممت جوزها وأكلت الكلاب جثته.. جريمة الزوجة والعشيق في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قتلت سيدة زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة بدر، وقطعت جثته إلى أجزاء.

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان فى منزله فى نفس اليوم التى ادعت زوجته فيه اختفائه.

وأوضحت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب.

ألقي القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة المختصة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.