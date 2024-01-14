مكتبة الإسكندرية تناقش تحديات الإغاثة في غزة ودور مصر في تقديم المساعدات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة"، للحديث عن الدور المصري في دعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والتحديات التي تواجهها المنظمات الأممية والإقليمية والأهلية

وتهدف الندوة إلى تقديم المقاربات والتصورات حول تحديات عملية الإغاثة الإنسانية في القطاع، وذلك في ظل الاهتمام بقضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، الذي يعتبر قضية القضايا في العالم كله وليس في المنطقة العربية فقط.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والندوات التي يقدمها مركز الدراسات الاستراتيجية انطلاقًا من مسئوليته، كأحد مراكز الفكر المصرية، بمناقشة التحولات الجارية على الساحتين العربية والعالمية وآثارها على المجتمعات العربية، وفي إطار دور مكتبة الإسكندرية كمركز للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.

يفتتح الفعالية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة السفير الدكتور محمد العرابي؛ وزير الخارجية الأسبق. ويتحدث فيها كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة؛ الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي؛ عضو مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني لتنمية العمل الأهلي التنموي، والدكتور أيمن الرقب؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، والدكتور محمد الرفاعي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.