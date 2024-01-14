رادار السرعة يلتقط 10 آلاف مخالفة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 45975 مخالفة مرورية متنوعة بينها 590 مخالفة السير بدون تراخيص، و69 دراجة نارية مخالفة، و10361 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و24 مخالفة موقف عشوائي، و1118 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.