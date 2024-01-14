الرئيس الاميركي جو بايدن يشعر بالإحباط وينفد صبره تجاه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع وصول حرب غزة إلى 100 يوم، بحسب موقع "اكسيوس". ولفت "أكسيوس" الى ان "آخر مرة تحدث فيها بايدن ونتانياهو كانت في 23 كانون الاول الفائت، وأنهاها الرئيس الأميركي بإغلاق الهاتف بوجه نتانياهو".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: بايدن يشعر بالإحباط وينفد صبره تجاه نتانياهو مع وصول حرب غزة إلى 100 يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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