اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها "تلقت تقريرا اليوم الأحد عن واقعة تتضمن زورقين صغيرين على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا) شمال غربي مدينة عصب الساحلية الإريترية على البحر الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: تقرير عن واقعة تتضمن زورقين بالبحر الأحمر بالقرب من إريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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