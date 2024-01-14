حزب الله يعلن اسقاط مُحلّقة اسرائيلية فوق مروحين واستهداف موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الأحد 14-01-2024 لمُحلّقة تابعة للعدو الإسرائيلي فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدى إلى سقوطها.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأحد 14-01-2024 موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
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