حزب الله يعلن اسقاط مُحلّقة اسرائيلية فوق مروحين واستهداف موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، تصدى ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الأحد 14-01-2024 لمُحلّقة ‏تابعة للعدو الإسرائيلي فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدى إلى سقوطها.‏ ‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأحد 14-01-2024 موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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