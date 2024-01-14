قصف مدفعي على اطراف الضهيره ويارين والجبين وطيرحرفا وبلدة العباسية الحدودية

قصف الجيش الاسرائيلي بالمدفية اطراف الضهيره ويارين والجبين وطير حرفا. كما استهدفت 4 قذائف مباشرة اطلقتها دبابة ميركافا معادية منازل سكنية خالية في بلدة العباسية الحدودية في القطاع الشرقي.

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