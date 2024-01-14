النشرة: اشكال في بلدة صريفا الجنوبية بين اهالي البلدة وسوريين وسقوط جرحى

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بإشكال وقع بين اهالي بلدة صريفا الجنوبية قضاء صور وعدد من السوريين في البلدة، وتحدثت المعلومات عن سقوط جرحى تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

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