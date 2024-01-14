كتائب القسام تقصف أسدود بصواريخ "M75" في اليوم المئة للحرب على غزة

قصفت كتائب القسام أسدود بصواريخ "M75" في اليوم المئة للحرب على غزة. وفي السياق، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في منطقة أسدود وضواحيها.

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