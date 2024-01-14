وزير خارجية الصين يحذّر من عقاب قاسٍ لأي محاولات لاستقلال تايوان: لم تكن يوما بلدا ولن تكون

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أن "تايوان لم تكن يوما بلدا ولن تكون"، محذّرا من عقاب "قاسٍ" لأي خطوات نحو استقلالها، وذلك غداة انتخابات رئاسية انتهت بفوز مرشح مؤيد للاستقلال.

واوضح وانغ خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، "تايوان لم تكن يوما بلدا. لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد لن تكون كذلك في المستقبل". وأضاف "أيا تكن نتائج الانتخابات، لا يمكنها أن تغيّر الواقع الأساسي بوجود صين واحدة وتايوان هي جزء منها".

وحذّر من أنه "في حال فكّر أحد في جزيرة تايوان بالمضي نحو الاستقلال، سيكون ذلك محاولة... لتقسيم الصين، وسيتم بالتأكيد معاقبتهم بشكل قاسٍ من قبل التاريخ والقانون"، مؤكدا أن أي محاولة لذلك ستبلغ "طريقا مسدودا".

ورأى أن محاولات كهذه "تهدّد بشكل جدي رفاهية المواطنين في تايوان، وتضرّ بشكل بالغ بالمصالح الأساسية للأمة الصينية، وتهدد بشكل خطر السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان".

وكانت تايوان دعت الصين في وقت سابق الأحد إلى "مواجهة الواقع" واحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز لاي تشينغ-تي المؤيد لاستقلال الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتتعهد إعادتها إلى كنفها، بالقوة إن لزم الأمر.

وتعهّد لاي تشينغ-تي، مرشح الحزب الديموقراطي التقدمي ونائب الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين، السبت الدفاع عن الجزيرة في مواجهة "تهديدات الصين المستمرة وترهيبها".

وكانت الصين قد اعتبرت أن لاي "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة للاستقلال. وبعد فوزه السبت، شددت بكين على أن "إعادة التوحيد" مع تايوان "حتمية".