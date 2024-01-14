افاد مصدر قيادي بكتائب "القسام" بان الرشقة الصاروخية على مدينة أسدود انطلقت من أماكن توجد بها قوات اسرائيلية. وكانت كتائب القسام اعلنت في وقت سابق، بانه في اليوم الـ100 للحرب قصفت مدينة اسدود، حيث دوت صفارات الانذار في اسدود وضواحيها.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قيادي بالقسام: الرشقة الصاروخية على أسدود انطلقت من أماكن توجد بها قوات اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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