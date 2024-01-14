البابا دعا للسلام في غزة واوكرانيا: الحرب في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية

شدد البابا فرنسيس على إن الحرب في حد ذاتها "جريمة ضد الإنسانية"، وكرر دعوته للسلام في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال البابا بعد صلاة أسبوعية "دعونا لا ننسى هذا... الناس بحاجة إلى السلام، العالم بحاجة إلى السلام". وحث الناس خلال الصلاة على عدم نسيان المعاناة بسبب "قسوة الحرب" في عدة أنحاء من العالم. ودعا مرارا إلى تحقيق السلام في أوكرانيا وفي الحرب في غزة.
واردف البابا "دعونا نصلي بأن يفكر أولئك الذين لديهم سلطة على هذه الصراعات في حقيقة أن الحرب ليست هي السبيل لحلها، لأنها تزرع الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية".
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