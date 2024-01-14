تشمل رفع الضرائب.. نتنياهو يقر ميزانية تسمح باستمرار الحرب على غزة خلال 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الحرب ستستغرق شهورا طويلة وهو ما سيحتم رفع ميزانيتها اليوم.

وأكد نتنياهو أنه يلزم في الوقت الحالي رصد قدر أكبر بكثير من الأموال للأمن مما كانوا يخططون له، مشيرا إلى أن رفع ميزانية الحرب سيسمح بخوضها خلال العام 2024 واستكمالها.

وأوضح نتنياهو أنه بموجب الميزانية الإسرائيلية الجديدة سيتم رفع الضرائب على أرباح البنوك، وكذلك رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات.

وفي وقت سابق قال نتنياهو إنه من الخطأ الظن أن رفع الضرائب سببه تغطية نفقات الحرب في غزة، بعدما قام بتحديد ميزانية لشهر كامل بقيمة 30 مليار شيكل تغطي احتياجات الحرب وتداعياتها وهي ميزانية كبيرة، وفق تعبيره آنذاك.

في حين انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، السياسات المالية التي يقرها نتنياهو قائلا: "إن نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش يقولان منذ أشهر إن المال كاف للجميع ثم يأتون بميزانية ستؤثر على الشعب والصناعة والخدمات".

وكان لابيد قال كذلك إن نتنياهو ليس لديه خطة سياسية أو تفسيرات بل صرف للأموال فقط، موضحا أنه لم يسبق وجود حكومة غير مسؤولة في تاريخ إسرائيل مثل الحالية وأن الميزانية الجديدة مليئة بالتقليصات الضارة.