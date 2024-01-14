الحكومة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو بشأن الحرب على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، عن إدانتها لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعهد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في وقت سابق من اليوم، إن الحرب ستستغرق شهورا طويلة وهو ما سيحتم رفع ميزانيتها اليوم.

وأكد نتنياهو أنه يلزم في الوقت الحالي رصد قدر أكبر بكثير من الأموال للأمن مما كانوا يخططون له، مشيرا إلى أن رفع ميزانية الحرب سيسمح بخوضها خلال العام 2024 واستكمالها.

وأوضح نتنياهو أنه بموجب الميزانية الإسرائيلية الجديدة سيتم رفع الضرائب على أرباح البنوك، وكذلك رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات.