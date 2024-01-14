إنقاذ موظف في مصلحة الليطاني سحبته المياه خلال عملية صيانة في الزرارية

تم إنقاذ موظف يعمل في مصلحة الليطاني بعد أن سحبته المياه أثناء عملية صيانة في سد الليطاني - الزرارية. وقد تم استدعاء فريق الإسعاف والإنقاذ التابع لجمعية كشافة الرسالة للإسعاف الصحي مركز الزرارية من قبل زملائه لتقديم المساعدة اللازمة في إنقاذه.

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