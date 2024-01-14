بحث سبل تعزيز جهود إيصال المساعدات لقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة ونائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو ضرورة حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء القطارنة وسكاو في مقر الوزارة، حيث بحثا سبل تعزيز الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.