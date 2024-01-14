الجيش الاسرائيلي: 11 ألف صاروخ أطلق من قطاع غزة ولبنان منذ السابع من تشرين الاول وحتى اليوم

أصدر الجيش الإسرائيلي، معطيات رسمية زعم أنها تلخص 100 يوم من القتال في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي شملت كذلك المواجهات المتصاعدة مع حزب الله اللبناني، في المنطقة الحدودية.

ويظهر من معطيات الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تعرضت لإطلاق 11 ألف قذيفة صاروخية منذ السابع من تشرين الأول الماضي، من بينها 9 آلاف قذيفة أطلقت من غزة إضافة إلى ألفي قذيفة أطلقت من الجنوب اللبناني.

كما أظهرت المعطيات أن الجيش استدعى 295 ألف عنصر في قوات الاحتياط، في حين وصل معدل فترة خدمة عنصر الاحتياط 61 يومًا؛ وقال إن الحرب أسفرت عن إصابة نحو 9 آلاف جنديا أصيبوا بـ"صدمة نفسية".

ولفت الجيش الاسرائيلي الى انه تم مهاجمة حوالي 30 ألف هدف، واعتقال حوالي 2300 مشتبه به في غزة واقتيادعم للتحقيق في الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية.

ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان الأرقام ستكون أعلى بكثير في حالة نشوب حرب واسعة النطاق ضد حزب الله.