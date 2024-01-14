عادت التغذية بالتيار الكهربائي الى جزين وبلدات اقليم التفاح وجبل الريحان المستفيدة من الخط رقم ١ التابع لمحطة الأولي المغذاة من معامل الليطاني، وكانت الشبكة الموصولة بالخط رقم ١ قد خرج عن الشبكة اثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بعض البلدات الواقعة ضمن نطاق تلك الشبكة.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة التيار الكهربائي إلى قرى جبل الريحان وإقليم التفاح وجزين بعد انقطاعها اثر الغارات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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