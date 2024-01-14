افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" بأن المنخفض الحالي ينحسر كلياً مساء غد الاثنين ليحل محله طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة نهاراً، ويتشكل الصقيع بدءً من الثلاثاء خلال الليل على ارتفاع ١٥٠٠ متر. وتابعت "يكون الطقس مستقراً طيلة الاسبوع، على ان يصل منخفض آخر نهار الاحد المقبل الى لبنان قد تكون فعاليته أقل من المنخفض الحالي، وسوف تعلن "Lari" عن التفاصيل لاحقًا.

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث: المنخفض الحالي ينحسر كلياً مساء غد الاثنين ليحل طقس مستقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.