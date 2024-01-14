مسؤول عسكري أميركي ينفي تنفيذ أي ضربة أميركية أو للتحالف الأحد في اليمن

أكد مسؤول عسكري أميركي لوكالة "فرانس برس" أن الولايات المتحدة وحلفاءها المشاركين في العمليات ضد الحوثيين في اليمن لم ينفذوا أي ضربة الأحد على ميناء الحديدة في غرب اليمن.
واوضح المسؤول الاميركي الذي لم يشأ كشف هويته، "لم تنفذ اليوم أي ضربة اميركية او للتحالف"، وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت الأحد محافظة الحديدة.
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