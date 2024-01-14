الجيش الاسرائيلي: حزب الله قتل مدنيين وسيدفع ثمن ذلك اليوم وأيضًا في قادم الأيام

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في تصريح له، بانه "في الساعة الأخيرة هاجمنا أهداف عسكرية لحزب الله في لبنان، ونحن نواصل ضرب قدرات حزب الله وتدفيعه ثمنًا متزايدًا، واوضح بانه "في وقت سابق اليوم قتل مدنيان إسرائيليان بصاروخ مضاد للدروع نحو منزل في كفر يوفال"، وشدد على ان "حزب الله قتل مدنيين، ونحن لن نسمح بذلك، وسيدفع ثمن ذلك اليوم وأيضًا في قادم الأيام".
وفي وقت سابق، افادت وسائل اعلام اسرائيلية بمقتل إسرائيليان، رجل (48 عاما) وهو عضو في "فرق الاستنفار" الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى والدته (72 عاما)، باستهداف منزل بصاروخين مضادين للمدرعات أطلقا من لبنان؛ علما بأن حزب الله كان قد تبنى عملية استهداف "قوة عسكرية في مستوطنة كفار يوفال بالأسلحة المناسبة".
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