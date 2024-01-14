أمل أبو زيد دان العدوان الاسرائيلي على مرتفعات قضاء جزين

دان النائب السابق أمل أبو زيد العدوان الاسرائيلي على مرتفعات قضاء جزين، وكتب على منصة "إكس": "مرة جديدة تستهدف الغارات الاسرائيلية المعادية محيط بلدة مليخ ومرتفعات في قضاء جزين. ندين ونستنكر بشدة هذه الاستهدافات، ونؤكد أن قلوبنا وعيوننا ترحل كل يوم إلى أهالينا الصامدين في بيوتهم وقراهم متمنين لهم السلام والأمن والأمان".

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