أضرارعلى ضفتي نهر العاصي وغرق مخيم حسني الزعيم للنازحين السوريين

تكشفت أضرار العاصفة وزادت الهطولات المطرية في البقاع الشمالي، وتحركت السيول الجارفة للحصى والاتربة من السلسلة الشرقية لتستقر في مجاري الأنهر والسيول، مخلفة الأضرار على ضفتي نهر العاصي.

وتسببت غزارة الامطار بغرق مخيم حسني الزعيم للنازحين السوريين بالمياه التي تسربت إلى خيم المخيم. وناشد سكان المخيمات الجمعيات الأهلية والانسانية التحرك والمساعدة.

وتسببت غزارة الهطولات المطرية باستحداث برك في الأماكن المنخفضة، وعلى جوانب الطرقات الرئيسية والدولية.