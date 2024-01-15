المتحدث بإسم الخارجية الأميركية: واشنطن لا تريد توسيعاً للحرب ولكن من اعطى الحق لحزب الله بشن عمليات على اسرائيل؟

اكد المتحدث الإقليمي بإسم الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ بان الولايات المتحدة لا تريد توسيعاً للحرب والشعب اللبناني لا يريد ذلك، والمبعوث الاميركي اموس هوكشتاين جاء ليقوم بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للتأكيد عليها.

واوضح ويربيرغ في حديث تلفزيوني، "ليس لدي معلومات عن مناقشات الـ 1701 ونحن نركز على خفض التصعيد على الحدود الجنوبية، وانا لا أدافع عن الحكومة الاسرائيلية ولكن من جانب الولايات المتحدة رأينا كيف ان حزب الله يشن هجمات على "إسرائيل" ونسأل من أعطاه الحق بذلك؟".

واعتبر بان هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر تضر بالشعب الفلسطيني، ونحن من جانبنا لا نريد الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة ولا التهجير القسري للفلسطينيين ولا الاقتطاع من الاراضي الفلسطينية في غزة.