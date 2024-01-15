الطقس يبقى متقلّبًا حتى صباح الثلاثاء حيث يتحوّل إلى مستقر نسبيًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يتراجع تأثير المنخفض الجوي و ينحسر تدريجيًا اعتبارًا من ظهر يوم الاثنين، و يبقى الطقس متقلّبًا حتى صباح الثلاثاء حيث يتحوّل إلى مستقر نسبيًا مع ارتفاع درجات الحرارة ليعود فيتقلّب اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و ١٩ درجة، طرابلس بين ٠٩ و ١٧ درجة، وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و يتكوّن الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة صباحًا و تكون غزيرة أحيانًا، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية و الشمالية فترة قبل الظهر، و تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر و ما فوق. و يتوقّع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار مع تكوّن للجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر.

الثلاثاء: غائم جزئيًا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، و تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة و متقطّعة. و يبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتبارًا من ارتفاع ١٥٠٠ متر.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة و يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة، خاصة في المناطق الشمالية حيث تشتدّ في الفترة المسائية، مع ثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر و ما فوق.