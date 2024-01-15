طوني فرنجية: ترشيح سليمان فرنجية مستمر وباق وواجبنا عندما تُغلق كل الأبواب أن نذهب للحوار

اعلن النائب طوني فرنجية بان ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة مستمر وباق، وبحال أراد هو الإنسحاب نحن كتكتّل وطني مستقلّ لن نقبل وسنقف ضد هذا القرار، ونحن بالكواليس نحلل من هو مرشح الطرف الآخر الحقيقي؟ وانا شخصياً سمعت ان ترشيح جهاد أزعور كان لمرة واحدة فقط، ولا يمكن أن نجزم أن قائد الجيش جوزف عون هو مرشح الطرف الآخر الحقيقي على الرغم من كون اسمه مطروحا بشكل جدي وتعاطينا مع العماد عون جاء من باب موقعه الحالي على رأس قيادة الجيش.

ولفت فرنجية في حديث تلفزيوني، الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا للحوار وواجبنا عندما تُغلق كل الأبواب أن نذهب للحوار الوطني، ومن لا يرغب بربط السياسية في لبنان بالوضع الاقليمي كان عليه ان يلبي دعوة الحوار.

واكد بان سليمان فرنجيه لن يصل إلى سدّة الرئاسة بالصوت الشّيعي فقط بل بأصوات كلّ مكوّنات المجلس النيابي، وفي الجلسة الأخيرة حصل فرنجيه بالحد الأدنى على ١٥ صوتاً مسيحياً. وشدد على انه لا يمكن اختصار المسيحيين بحزب او اثنين وهذا يُعد استخفافا للمسيحيين. واعتبر بان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يخطئ بمقاربته التي مفادها إمكانيّة إيصال أي شخص إلى بعبدا حتى ولو كان ضعيفاً، وهذا انقلاب واضح على ما تمّ الإتّفاق عليه في بكركي بين المكوّنات المارونيّة.

واوضح بان العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي هي علاقة صداقة دائمة رغم التباين بالأفكار وهذه العلاقة تهدم المسافات بين المختلفين بالرأي. واكد بان حزب اللّه اليوم يحارب نيابةً عن جميع اللبنانيين في الجنوب.