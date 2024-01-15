اخبار العالم

أدت إلى تحويل مسار 2000 سفينة .. خبير مصري: هجمات الحوثي بالبحر الأحمر لا علاقة لها بمناصرة أهل غزة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ، أن إيران تستخدم أذرعها المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله وأنصار الحوثي للضغط على الولايات المتحدة؛ لوقف تحركاتها ضد برنامجها النووي.

وأشار إلى إعلان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي رفض بلاده الدفاع عن قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي تحت ذريعة عدم إبلاغها عن عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر.

ونوه إلى انعكاس الهجمات الحوثية على تحويل مسار 2000 سفينة من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بحسب تصريحات المندوبة الأمريكي بالأمم المتحدة، لافتا إلى ارتفاع تكاليف الرحلة إلى 4 آلاف دولار بدلا من 1.5 دولار؛ نتيجة زيادة مدة الرحلة الزمنية.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا