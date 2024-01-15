المفوض العام لوكالة الأونروا يكذب إسرائيل : مصر لم تغلق معبر رفح يوما منذ بدء الحرب في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت وسائل إعلام مصرية عن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا تأكيده أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما منذ بدء الحرب في غزة، متهما إسرائيل بتعطيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال لازاريني وفق قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الجانب المصري لم يغلق معبر رفح يوما منذ بدء الأحداث حتى الآن، وإن إجراءات الجانب الآخر هي من تعرقل وتعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة".

ولفت إلى أن "العالم شهد على الهواء مباشرة، قتل الأبرياء بآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز ولم تستثن بشرا ولا حجرا".

وكان الإعلام المصري أشار إلى أن لازاريني وصل إلى قطاع غزة الأحد عبر بوابة معبر رفح البري، قادما من الأراضي المصرية.