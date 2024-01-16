"ستر ودفا وإطعام".. توزيع سلال إطعام على الأسر الأولى في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الألاف من سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر لمجابهة فصل الشتاء.

وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد أن بند سلال الإطعام تشمل ثلاث فئات من السلال: الأولى تزن 8 كيلو جراما بـ 350 جنيها وتحتوي على (2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة –كيلو سكر – نصف كيلو فول – كيلو عدس – علبة سمنة كيلو و650 جراما - علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى¼ كيلو – 2 كيس ملح)، ووزن 12 كيلو جراما بـ 460 جنيها وتحتوى على (2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو فول – كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450 جراما – علبة صلصة 300 جراما – باكو شاى ¼ كيلو)، ووزن 20جراما بـ 750 جنيها تحتوي على (5 كيلو أرز- 5 كيلو مكرونة - 5 كيلو سكر- كيلو فول - كيلو عدس- علبة سمنة كيلو و450 جرام- ¼ كيلو شاي وعلبة صلصة 300 جرام).

وأوضح أنه تم تقسيم سلال الإطعام لثلاث فئات وذلك تسهيلا وتيسيرًا على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها،، وليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.