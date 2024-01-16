الجيش: توقيف 3 أشخاص في بلدتي بريتال وعين الدهب لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش المواطن (ج.ع.) في بلدة بريتال – البقاع كونه مطلوبًا لارتكابه جرائم: تهريب الأسلحة الحربية لمصلحة التنظيمات الإرهابية في جرود بلدة عرسال، خطف مواطنين، تهديد عنصر في الجيش بالقتل، سرقة سيارات ونقلها إلى سوريا، تهريب مخدرات وعملات مزورة إلى سوريا".

كذلك أعلنت المديرية عن "توقيف المواطنَين (ع.م.) وابنه (م.م.) في بلدة عين الدهب – عكار لإقدامهما على إطلاق النار. وقد ضُبطت في حوزتهما أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".