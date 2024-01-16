وزير الداخلية التونسي يؤكد جاهزية القوات الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الثلاثاء، جاهزية القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن العام والاستقرار الاجتماعي في عموم البلاد وخاصة المناطق السياحية.

وجاءت تصريحات الفقي خلال مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء مع سفير اليابان لدى تونس، أوسوجا تاكاشي، في مقر الوزارة، حيث بحثا سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية في بيان إلى أن الجانبين أشادا بتطور مستوى العلاقات الثنائية، كما استعرضا برامج التعاون بين وزارتي داخلية البلدين وسبل بالارتقاء بها

البرلمان التونسي يصادق على اتفاقية تسليم مجرمين مع الجزائر

صادق مجلس النواب التونسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها الجزائرية.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون بموافقة 124 نائبا، وتحفظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جافال.

ومن جهتهم ، ثمن نواب تونسيون، خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية ودورها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الامنية التي تتطلب مزيد من تنسيق الجهود للتصدي للارهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.