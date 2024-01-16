كينيا تسعي للوصول إلي تنزانيا بعد أزمة الطيران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت تنزانيا أنها سحبت موافقتها على قيام شركة الطيران الرئيسية في كينيا المجاورة بتشغيل خدمة نقل الركاب بين البلدين بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقالت هيئة الطيران المدني التنزانية، نيابة عن سلطات الطيران، إن هذه الخطوة جاءت ردًا على رفض هيئة الطيران المدني الكينية لشركة طيران تنزانيا الموافقات التي تحتاجها لتشغيل جميع رحلات الشحن بين البلدين.

تقوم الخطوط الجوية الكينية بتسيير رحلات يومية إلى دار السلام.

وقالت نيروبي إنه لا ينبغي أن يكون هناك سبب للقلق.

بينما اوضح وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي "لقد اتفقنا بشكل مشترك على أن سلطات الطيران المدني في كل منا ستعمل معًا لحل المشكلة وديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة لذلك لا ينبغي أن يكون هناك سبب للقلق".

وهذا هو أحدث نزاع تجاري يصيب الكتلة الاقتصادية الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا.

وسبق أن منعت كينيا استيراد الحليب من أوغندا والمنتجات الزراعية من تنزانيا.

قامت تنزانيا بتقييد استيراد البصل إلى كينيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلعة الأساسية.

رفعت أوغندا، وهي دولة غير ساحلية، دعوى قضائية ضد كينيا في محكمة العدل بشرق إفريقيا لحرمانها شركة تسويق النفط الوطنية الأوغندية المملوكة للحكومة من ترخيص لتشغيل ومناولة واردات الوقود في ميناء مومباسا الكيني المتجه إلى كمبالا.