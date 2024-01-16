مدير عام الإيسيسكو: حريصون على تعزيز التعاون مع سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع سوريا في مجالات اختصاصها، وفي إطار جهود المنظمة الحثيثة للإسهام بتطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء في دولها الأعضاء.

وذكر بيان للايسيسكو أن ذلك جاء خلال لقاء المالك، اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، مع وزير التربية السوري الدكتور محمد عامر، بالتزامن مع عقد المنظمة اجتماعها التشاوري الثاني ضمن أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للمنظمة، والتي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري وتستضيفها المملكة العربية السعودية ممثلة في اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.

واستعرض المالك، خلال اللقاء، أبرز محاور رؤية الإيسيسكو والتوجهات الكبرى لاستراتيجية عملها عبر تنفيذ برامج ومشاريع تركز على بناء قدرات الشباب والنساء وتطوير مهاراتهم لمواكبة مهن الغد، وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن، وتعزيز قدراتهم في مجال استشراف المستقبل، منوها بانفتاح المنظمة على الدول غير الأعضاء، حيث تم إفساح المجال للانضمام للمنظمة بصفة مراقب.

وثمن الوزير السوري جهود الإيسيسكو وأدوارها في دعم دولها الأعضاء في مجالات اختصاصها، مؤكدا حرص سوريا على التعاون مع الإيسيسكو في تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المشتركة لتبادل الخبرات والمعارف مع الدول الأعضاء.