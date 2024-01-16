الحكومة السودانية تنسحب من القمة الاستثنائية للإيغاد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل السودان في الشهر التاسع من الحرب دون التوصل إلى حل سياسي عن طريق التفاوض.

وقالت حكومة البلاد إنها لن تحضر القمة الاستثنائية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في 18 يناير.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية (سودان تربيون)، أشارت وزارة الخارجية إلى الحاجة إلى عقد اجتماع مباشر بين الجنرالات المتحاربين قبل إجراء مناقشات أوسع مع الكتلة الإقليمية.

وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتشريد الملايين، مما تركهم بلا أي آفاق.

تتذكر حباب اليوم الذي اندلع فيه الصراع: "في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب، كنا مشغولين بالمراجعة للامتحانات التي كانت مقررة بعد نهاية شهر رمضان ولكن مثل العديد من المشاريع الأخرى التي قمنا بها، عطلت الحرب كل شيء".

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في 4 يناير، إن ما يقرب من 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024.

وفي ديسمبر، فر أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم في ولاية الجزيرة بجنوب السودان، بعد سيطرة مقاتلي قوات الدعم السريع على عاصمة الولاية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن واحداً من كل سبعة أطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد.

وفي ديسمبر، اتفق القائدان المتنافسان البرهان وحميدتي على عقد اجتماع ثنائي تحت رعاية إيجاد ومع ذلك، ورد أن الاجتماع قد تم إلغاؤه عندما انسحب حميدتي من قوات الدعم السريع.

نقلاً عن الرئيس الدوري للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ذكرت وكالة نوفا أن أوغندا ستستضيف القمة التي ينبغي أن تعالج الأزمة المستمرة بين إثيوبيا والصومال والحرب في السودان.