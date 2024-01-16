أوهما الضحايا بالسفر للخارج.. ضبط متهمين بالنصب على المواطنين في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين متهمين بالنصب على المواطنين وتحصيل منهم مبالغ مالية دون وجه حق، بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج في دول أوروبا مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة من كل ضحية.

تعود التفاصيل عندما تعددت البلاغات في مركز شرطة قلين من بعض المواطنين بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وسوهاج، وأسوان، ضد كل من "أحمد.ح.إ" مقيم بإحدى قرى مركز قلين، و"وائل.م.ح" له إقامات متعددة ما بين المنصورة بمحافظة الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، يتهمون إياهما بالنصب عليهم وتحصيل منهم مبالغ مالية دون وجه حق.

وكشفت تفاصيل البلاغات عن إيهام الضحايا بتسفيرعم للعمل بالخارج في دول أوروبا، مقابل تحصيل مبالغ مالية تبدأ من 350 ألف جنيه بحسب تأشيرة كل دولة، فيما وصلت تأشيرة بعض الدول إلى 500 ألف جنيه.

وأوضح الضحايا في بلاغاتهم أن المتهمين يستقطبان الضحايا ويجريان اتفاقًا معهم بدفع مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم، وتحصيل باقي المبلغ المتفق عليه في التأشيرة عقب السفر، لكنهم اكتشفوا عقب حصولهم على المستندات والأوراق الخاصة بتسفيرهم، بتأشيرات غير صحيحة، وتذاكر طيران ليس لها أساس من الصحة.

وأكد الضحايا أنهم توجهوا للمتهم الأول الذي كان يستقطبهم ومحل إقامته بإحدى قرى مركز قلين لمواجهته بعدم صحة الأوراق والمستندات الخاصة بعملية تسفيرهم ومطالبتهم إياه باسترداد المبالغ المالية، لكنه رفض ردها إليهم.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة قلين، عن صحة ما جاء ببلاغات الضحايا، وحُرر بذلك 7 بلاغات ضد المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جددت محكمة جنح قلين حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إعادة عرضهما للتحقيق معهما في البلاغات الأخرى.