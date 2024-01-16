وزيرا الصحة والتضامن يفتتحان مركز علاج "طيف التوحد" بمستشفى العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

افتتح وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، اليوم الثلاثاء، مركز علاج طيف التوحد بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم - إن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن تطوير البرنامج المصري للتدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة النفسية.

وأضاف أن الوزيرين تابعا العمل بمركز علاج طيف التوحد، والذي يسع لاستقبال 50 طفلًا يوميًا، ويوفر خدمات علاج التكامل الحسي وأحدث طرق الاكتشاف والتدخل المبكر لتأهيل أطفال "طيف التوحد".

وأوضح أن الوزيرين أطلعا على دائرة تقديم الخدمة للأطفال داخل المركز بداية من استقبالهم، وتحديد المناسب لكل طفل من جلسات العلاج والتأهيل حسب حالته، وكذلك آليات المتابعة مع ذوي الأطفال؛ لضمان الحفاظ على نتائج تلك الجلسات.

وتابع أن الوزيرين حرصا على التحدث مع ذوي الأطفال داخل المركز؛ للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لأطفالهم، وكذلك برامج الدعم النفسي المقدمة لأولياء الأمور، حيث أشادت الأمهات بالفرق الملاحظ في تعديل سلوك أطفالهن وجودة المعاملة فيما يخص الخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى أن الوزيرين اتفقا على خلق فرص تعاون بين مراكز علاج طيف التوحد بوزارة الصحة ومراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن؛ لتعميم هذا النموذج داخل مراكز التأهيل بوزارة التضامن، كما اتفقا على إنشاء مركز مشترك لعلاج "طيف التوحيد".

وأشار إلى أن وزيري الصحة والتضامن تابعا أيضًا أعمال التطوير التي تمت بقسم 18 والذي يخدم السيدات المسنات بداية من سن 60 عامًا، حيث شمل التطوير المبنى والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وكذلك الحديقة المجهزة للسيدات المتواجدات بالقسم.