المؤبد لشاب لإدانته بترويج "ميثافيتامين" المخدر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد، لإدانته بترويج "ميثافيتامين" المخدر على الشباب ببورسعيد، وتغريمه 100 ألف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

تعود الواقعة إلى يوم 2 أكتوبر 2022 باتهام المدعو "ح.ح.ع" 19 عامًا، عامل، بإحراز بقصد الاتجار جوهر "الميثافيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواه" حيث أن معاون مباحث قسم شرطة المناخ أثناء مروره بالطريق العام أبصر المتهم ممسكًا بيده سلاحًا فضبطه والسلاح، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 كيس ميثافيتامين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وثبت معمليًا أن المضبوطات لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.