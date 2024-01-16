البنك الأفريقي للتنمية يعلن عقد اجتماعاته السنوية 2024 بكينيا في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية عقد الاجتماعات السنوية 59 لمجلس محافظي البنك والاجتماعات 50 لمجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي- ذراع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية- في نيروبي بكينيا، في الفترة من 27 إلى 31 مايو 2024 القادم.

وبحسب بيان للبنك على موقعه الإلكتروني اليوم، ستناقش الاجتماعات السنوية 2024 التحول في أفريقيا وإصلاحات الهيكل المالي العالمي، ومن المرجح أن يكون على رأس جدول الأعمال الافتقار إلى التمويل المناخي للأولويات الأفريقية وارتفاع تكلفة رأس المال للاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق النمو الأخضر والتحول العادل للطاقة.

وتمثل الاجتماعات السنوية فرصة للتفكير في التزام مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بإنجاز مهمتها المتمثلة في تنمية القارة الأفريقية وتحسين حياة شعوبها، وفق البيان.

وتجتذب الاجتماعات نحو 3 آلاف مشارك، مما يسمح للمنظمة بتقييم التقدم مع مساهميها، وتشتمل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية على اجتماعات نظامية لمحافظيها (وزراء المالية أو محافظو البنوك المركزية الذين يمثلون 81 دولة عضوًا) وفعاليات معرفية.

وسيشمل الحضور أيضا ممثلين عن وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكبار الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.