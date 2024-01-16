وزير التموين ردًا على الدعاء عليه بسبب الأسعار: "ما يهمني مصلحة المواطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما أثاره النواب بأنه وزير الغلابة والبعض الآخر وصفه بأن المواطنين يقومون بالدعاء عليه "لا يعنيه في شئ، وكل ما يشغله فقط إننا كدولة وبرلمان وكافة العاملين فى الحكومة نسعى لخدمة المواطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة له، بشأن غلق المخابز وعدم فتح أخرى جديدة.

وأضاف: "نحن دولة دستور وقانون وقرارات وزارية، ويوجد قرار وزاري ينظم فتح المخابز منها المتوسط العام في المنطقة".

وأوضح وزير التموين، أنه لم يحدث غلق مخبز وهو الوحيد في قرية، وإذا كانت هناك عقوبة غلق في القرية التي بها مخبز واحد لم يتم إغلاقه، مضيفًا: "هناك بعض أصحاب المخابز بيشتغلوا شمال وعقوبة الغلق هي السبيل الوحيد لردعهم، فلا يوجد عقوبة حقيقية مؤثرة إلا الغلق مع هذه الحالات".