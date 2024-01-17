آخر التطورات.. نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف عن رسالة خاصة من وائل الدحدوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن تلقيه رسالة من الصحفي وائل الدحدوح قبل قليل أكد خلالها أن كل أموره تيسرت وأنه بخير، وأنه يشكر باسمه نقابة الصحفيين بمصر وعلى رأسها الكاتب خالد البلشي، وكل الإعلام المصري والرئيس السيسي على دورهم الكبير في إخراجه من قطاع غزة إلى مصر قبل أن يتوجه بعدها إلى قطر.

وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي": أبلغني وائل الدحدوح بضرورة إرسال تحياته وشكره للمسؤولين المصريين على كل ما بذلوه من جهد من أجل إخراجه وتقديم العلاج له داخل مصر، موجهًا الشكر لنقابة الصحفيين على الدور الكبير الذي يقدمونه من أجل دعم الصحفيين الفلسطينيين، ونقل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين: وائل الدحدوح أصبح رمز لكل الصحفيين الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة، وهو صحفي يتمتع برزانة عالية جدا، وهدوء منقطع النظير على الرغم من معاناته واستهداف أسرته وآخرهم الشهيد حمزة نجله الذي تزوج قبل عامين فقط.

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