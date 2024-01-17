اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغا عن رصد نظام جوي مسير مجهول الهوية على بعد حوالي 150 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر في اليمن. وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن السلطات تجري تحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن نظام جوي مسير تم رصده قرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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