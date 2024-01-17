اوضح مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن عن خطط لإعادة إدراج الحوثيين في اليمن على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي لرويترز: إدارة بايدن ستعيد إدراج الحوثيين على أنهم مصدر إرهابي عالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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